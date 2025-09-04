Паспортизация и картотекиране на дълготрайна дървесна растителност в Силистра

В изпълнение на чл. 63 от Закона за устройство на територията, Община Силистра сключи договор за обследване на състоянието на дърветата в града.

Дейностите включват определяне на вида на дървото, възрастта му и степен на увреждане. За всяко дърво ще бъдат предписани мерки за защита и поддръжка на състоянието му.

Данните от паспортизацията на всички дървета се вписват в регистър, който ще съдържа подробна информация за всяко дърво, като самото дърво ще бъде маркирано с уникален баркод и номер.

Целта на обследването е да създаде ясна представа за цялостното състояние на дървесната растителност в града, за да се предприемат навременни мерки за защита, които да гарантират устойчивостта им.

