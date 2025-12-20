Първолаците от Скутаре триумфираха в общинския турнир в Марица

С много емоции, спортен дух и детски усмивки премина Общинското училищно първенство за първи клас, проведено в спортната зала в Рогош. Победител в турнира станаха учениците от ОУ „Климент Охридски“ – Скутаре, които на финала се наложиха убедително с 5:1 над отбора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ в Царацово.

В надпреварата взеха участие шест училищни отбора от Община Марица, които показаха ентусиазъм и истинска радост от играта. В малкия финал за третото място учениците от НУ „Св. Климент Охридски“ във Войсил победиха връстниците си от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Труд с 2:0 и заслужено спечелиха бронзовите медали.

По време на награждаването заместник-кметът по спорт на Община Марица Николай Стаматов приветства състезателите. „Благодаря ви, че направихте този ден един страхотен празник. Следващия път ще очакваме да участват още повече деца“, каза той и пожела от името на ръководството на общината и на кмета Димитър Иванов весела и пълноценна коледна ваканция.

„Забавлявайте се и играйте много! Нека се сбъдне всичко, което сте си пожелали! Пожелавам на всички вас и на семействата в нашата община и в странатаКоледната звезда да огрее домовете, а Новата 2026 година да бъде още по-хубава“, каза заместник-кметът Стаматов.

Събитието потвърди, че спортът е приоритет вполитиката на Община Марица към възпитанието на децата и силен фактор за изграждане на общност, приятелство и позитивни емоции още от най-ранна възраст.

Всички участници бяха поздравени за отличното си представяне, за старанието и спортния дух. Всяко дете получи пакет с лакомства от Дядо Коледа.

