Първо в Стара Загора: Семинар за младежи ще обсъди зелени и безопасни решения в транспорта за по-добра градска среда

Участник в дискусиите за бъдещето на градската мобилност ще бъде и евродепутатът Андрей Новаков

Стара Загора е първа сред осемте български града, в които стартира проект, насърчаващ младите хора на възраст между 15 и 25 години да усвояват знания и умения, свързани с устойчивата мобилност и съвременните предизвикателства. Проектът е под наслов „Интелигентни и устойчиви решения за младежка мобилност в градска среда“. Негов организатор е Сдружението с нестопанска цел „Аз съм бъдещето – пази ме“, финансиран е по програма Еразъм+.

Поредицата от събития тръгва със семинар в Стара Загора, който ще се проведе в петък, 26 септември 2025 г., от 11.00 часа в заседателната зала „П. Р. Славейков“ в общината.

„Ще говорим за зелени и интелигентни решения в транспорта, за това как да пътуваме по-екологично, безопасно и ефективно, и как можем заедно да направим градовете си по-добро място за живеене“, разкриват авансово организаторите.

Младите участници ще имат възможност да се включат в обучения и дискусии по теми за устойчива мобилност; работилници и практически дейности; кампании и игри на открито; срещи с експерти и младежи от различни общности.

Ще се говори за модерни и интелигентни решения за градска мобилност; електромобили и устойчив транспорт, както и за практики, които правят живота в града по-удобен и екологичен.

Сред очакваните гост-лектори са евродепутатът Андрей Новаков, PR мениджърът на Spark – компанията, която променя начина, по който се придвижваме в големите градове, инж. Гергана Михайлова, представители на една от най-големите компании за изграждане на зарядни станции – Eldrive. Как AI може да се ползва в градската мобилност ще се дискутира с маркетинг мениджъра на IT-компания Valival.

Интересна атракция за посетителите на възраст между 15 и 25 години безспорно ще бъде позиционираният пред сградата на Община Стара Загора Spark автомобил.

„Бъдете част от дискусиите за бъдещето на градската мобилност и възможностите, които европейските програми отварят пред младите хора!“, апелират организаторите.

Проектът „Интелигентни и устойчиви решения за младежка мобилност в градска среда“ използва комбинация от формални и неформални методи на обучение в рамките на своята програма, за да ангажира младите хора активно в процеса на учене, да насърчи критичното мислене и творческия подход към устойчивите транспортни решения, иновации, както и да подпомогне развитието на лидерски, комуникационни и практически умения за работа в екип.

Facebook

Twitter



Shares