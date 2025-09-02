Първите велосипедисти от Dunav Ultra достигнаха Силистра – една от официалните контролни точки, през които преминават участниците в събитието.

Участниците бяха посрещнати от местни доброволци, читалищни дейци и жители на града.

„Дунав Ултра“ е най-дългият туристически веломаршрут в България. С обща дължина от 740 километра, той свързва най-северозападната точка на страната (с. Куделин, област Видин) с най-североизточната (с. Дуранкулак на Черно море).

Маршрутът е носител на Голямата награда „Иновация на годината в туризма“ на Министерството на туризма и е включен в селекцията Best in Travel на пътеводителя Lonely Planet.

Велосипедният поход е нещо повече от спортно събитие. Целта му е да популяризира над 110 населени места по поречието на река Дунав, да представи идентичността на региона и да даде нов тласък на туризма в него.

