Първите коледари дойдоха в Хасково за участие в Седмия национален фестивал „Коледарче“ Хасково 2025

За седма поредна година ДГ №15 „Слънце“ и Община Хасково поканиха деца от цялата страна да участват в Националния фестивал „Коледарче“. „Във форума участват деца от предучилищна възраст и техните учители, за да покажат, че традициите са живи, че децата ни имат здрави корени. А когато човек има корени, той има и бъдеще“, разказа директорът на ДГ „Слънце“ Ана Йорданова. Над 30 са детските градини от цялата страна, които са изпратили клипове за участие във фестивал „Коледарче“. Днес се провежда присъствената част на традиционния детски коледен форум. В залата на ДГ №15 „Слънце“ децата от пет детски градини от Хасково представят своите коледни програми, посветени на най-светлите християнски празници и съобразени с българските традиции и обичаи. И както традицията повелява в дома на стопаните първи влязоха коледари, които наричаха за здраве, плодородие и мир.

