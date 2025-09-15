Първият учебен ден бе тържествено отбелязан в образователните институции в община Свищов

Тържествено и емоционално започна новата учебна година в училищата и детските градини на община Свищов. Дворовете на учебните заведения оживяха от детски глъч, стихове и песни, които създадоха топла и празнична атмосфера за ученици, родители, педагогически екипи и гости.

През настоящата учебна година общо 2387 ученици ще се обучават в три средни и пет основни общински училища, както и в две държавни професионални гимназии. Сред тях 201 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг, поставяйки началото на своето пътешествие в света на знанието.

В детските градини и техните филиали, в които през 2025/2026 учебна година ще се обучават над 745 деца, малките възпитаници с радост участваха в тържествените програми, а празничната обстановка подчерта значението на образователната среда за ранното им развитие.

На тържествата присъстваха кметът д-р Генчо Генчев, заместник-кметът д-р Анелия Димитрова, председателят на Общинския съвет д-р Кристиян Кирилов, секретарят на общината Любомира Петрова, директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ д-р Росен Маринов, директорът на ОП „Чистота – Свищов“ Бедри Алиев, началникът на отдел „Образование и младежки политики“ Румяна Кузева, както и експерти от образователния отдел. Сред официалните гости бяха и представители на академичната общност, на обществените съвети и настоятелства, на социални и културни организации, както и представители на местния бизнес и различни обществени институции.

Общинското ръководство и през новата учебна година ще работи за осигуряване на безопасна и съвременна учебна среда, като поставя акцент върху качеството на образователния процес и подкрепата за личностното и образователното развитие на децата. Местната власт ще продължава да полага усилия за да гарантира равен достъп до знание и възможности за развитие за всяко дете, създавайки условия, които стимулират любопитството, инициативността и мотивацията за учене.

