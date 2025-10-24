Първият фестивал за деца и младежи със специални потребности стартира утре в Стара Загора

Стара Загора ще бъде домакин на първия по рода си Фестивал за деца и младежи със специални потребности, който ще се проведе утре, 25 октомври 2025 г. (събота), от 13.00 ч. в Културен център Стара Загора.

Организатор на инициативата е Сдружение „Спаси Стара Загора“ с подкрепата на Община Стара Загора. Сред официалните гости на събитието ще бъдат и представители от ръководството на Община Стара Загора. Водещи на програмата ще бъдат Силвия Дойчинова и Елена Георгиева.

Фестивалът е създаден с идеята да насърчи изявата на талантите на деца и младежи със специални образователни потребности и да даде сцена за творчество, вдъхновение и взаимна подкрепа.

Участие във фестивала ще вземат деца и възрастни до 40 години, индивидуални изпълнители и групи, включително такива, в които има поне един участник със специални потребности. Всеки ще може да се представи с до две изпълнения с обща продължителност до 6 минути.

Фестивалът има национален характер и е отворен за таланти от цялата страна, независимо дали са самоуки или работят с педагог.

Изпълненията ще бъдат оценявани от професионално жури. Входът за публиката е свободен.

