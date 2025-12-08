Първи рожден ден на Общностния център за деца и семейства в Разград

Общностният център за деца и семейства в град Разград отбеляза днес своя първи рожден ден с тържество, изпълнено с усмивки, песни и празнично настроение.

Гост на събитието бе заместник-кметът Елка Неделчева, която сподели празника заедно с децата, техните родители и екипа на социалната услуга.

Празненството откри директорът на Центъра Искра Иванова, която отправи приветствени и благодарствени слова, както и пожелания за здраве и успехи към потребителите и служителите на услугата. Веднага след това последва празнична програма, подготвена от децата, които зарадваха присъстващите със стихотворения и песни.

В своето обръщение г-жа Неделчева сподели, че за нея е истинско удоволствие да отбележи първата годишнина на услугата, която е била изключително необходима. Подчерта, че „първата годинка винаги е най-трудната“, както при отглеждането на дете, така и при стартирането на нова социална услуга. По думите ѝ, зад постигнатия днес уютен, функционален и комфортен облик на Центъра стоят много усилия и съвместна работа.

Г-жа Неделчева изказа специална благодарност към екипа на услугата и към Кольо Колев – главен експерт в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Разград, за ключовата му роля при реализирането на дейностите и успешната защита на проект по Фонд „Социална закрила“. Благодарение на осигурените средства се извърши реорганизация на помещенията, с цел по-голям комфорт както за децата и семействата, така и за служителите.

Заместник-кметът Елка Неделчева благодари и на родителите за доверието, което са гласували на новата социална услуга, като ги увери, че децата им са в сигурни и грижовни ръце. В края на своето слово пожела здраве, търпение и професионални успехи на екипа, а на децата – много поводи за радост и сбъднати мечти. С усмивка тя припомни и очакването на предстоящите коледни празници и пожела на всички най-ценния дар – здравето.

От името на Кмета на Община Разград г-н Добрин Добрев, г-жа Неделчева поднесе поздрави и връчи на Общностния център цвете коледна звезда и подарък – машина за изрязване и релеф на хартия, която ще подпомогне творческите занимания на децата.

В празника за първия рожден ден на Общностния център се включиха и приятели от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“, които поздравиха домакините с песни и стихотворението „Надежда“ от Джани Родари. От Комплекса от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания също допринесоха за доброто настроение с песен за рожден ден и стихчета. На тържеството присъстваха и ръководителите на социалните услуги.

Празникът завърши с празнична торта, балони, още песни, игри и много усмивки, като остави спомен за една успешна първа година и надежда за още много бъдещи поводи за радост.

