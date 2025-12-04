Първи кариерен форум за хора с увреждания поставя стандарт за приобщаващ трудов пазар

По повод Международния ден на хората с увреждания Столичната община и заместник-кметът по социални дейности и интеграция Надежда Бачева организираха Първия кариерен форум за хора с увреждания и лица в неравностойно положение – инициатива, която цели да създаде нови възможности, променяйки средата.

Събитието се осъществява съвместно с Bulgaria Wants You и Фондация „Мостове на доверието“ и събира близо 15 водещи работодатели, готови да предложат реални работни позиции, стажове и адаптирана работна среда. Форумът даде пряк достъп до работодатели като създаде пространство за професионална реализация на хора с увреждания и кандидати в уязвими ситуации.

„Този форум е ясен знак, че София не приема ограниченията като съдба. Имаме таланти, които чакат шанс – и днес им казваме, че мястото им е тук, в нашия град, в нашата икономика“, заяви заместник-кметът Надежда Бачева.

„Промяната идва, когато спрем да говорим за бариери и започнем да строим пътища. София може – и трябва – да бъде град, в който се вижда потенциал“, допълни тя.

Нови възможности за младите

Инициативата включи и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип, които навлизат за първи път на пазара на труда. Те бяха подбрани според мотивация и професионален потенциал, за да получат реален шанс за старт и развитие.



Посока напред

Форумът е първа стъпка към дългосрочен модел на партньорство между институциите и бизнеса – модел, който насърчава достъпна, отговорна и устойчива заетост.

„Хората не търсят съжаление, а възможности. Нашата задача е да ги създадем и да бъдем последователни. Така се създава град, в който обществото расте заедно с икономиката“, подчерта Бачева.

Във форума взеха участие близо 150 души с увреждания, които имаха възможност да проведат индивидуални срещи с работодателите, да получат лични консултации и да кандидатстват на място.

