Първи художествен пленер ще се проведе в старозагорското село Остра могила

Арт събитието ще завърши с благотворителна изложба, която ще бъде открита на 5 септември 2025 г.

Първи художествен пленер „Остра могила сред красотата на Средна гора“ ще се проведе в старозагорското село Остра Могила на 25 август 2025 г.

Пленерът се организира със съдействието на Община – Стара Загора и НЧ „Пробуда – 1927 г.“, с. Остра могила. Той е финансиран по обществената програма към фонд „Култура“ при Община Стара Загора за организирането на художествен пленер с благотворителна цел, средствата от който ще се оползотворят за отбелязване на 100-годишнината на читалището.

През 2027 г., на 20 декември, се навършват 100 години от създаването на читалището основано от Никола Димитров Буковски – учител в тогавашното местно училище, интелигентен и буден човек за времето си, роден в село Остра могила.

„Изключително сме доволни, че бяхме одобрени по програмата и че художниците откликнаха на инициативата“, споделя Георги Георгиев, главен организатор на пленера и председател на читалището. Седем души ще творят и ще се вдъхновяват сред красотите на Средна гора в селото, а това са: Динко Чакалов, Милен Иванов, Ваня Желева, Дилян Бакалски, Михаил Михайлов, Биляна Николова и Мария Енгстад. По-голямата част от тях са известни на любителите на изобразителното изкуство.

Пленерът ще завърши с благотворителна изложба, която ще бъде открита на 5 септември 2025 г. от 19.00 ч. в читалището на с. Остра могила в навечерието, и ден преди празника на селото – 6 септември, който също ще бъде отбелязан с интересни мероприятия като фолклорен концерт на ансамбъл „Загоре“.

Изложбата ще остане в читалището на село Остра могила и ще може да бъде разгледана от посетители и гости до 15 септември 2025 г.

