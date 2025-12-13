Първата ендоскопска операция в Сливен е направена от д-р Михаил Жечков и д-р Васил Петкански

Първата ендоскопска операция в Сливен е направена от Д-р Михаил Жечков и Д-р Васил Андонов Петкански в Окръжна Болница- Сливен още през далечната 1999г.,когато е закупен лапароскоп за нуждите на хирургичното отделение в града под Сините камъни.

От тогава много ендоскопски операции се направиха ,както в Специализирана хирургична болница „Амброаз Паре“ Сливен,така и в Мбал Хаджи Димитър ,МБАЛ „Д-р Иван Селимински“- Сливен .

Първите лапароскопски операции (безкръвна/минимално инвазивна хирургия) в България са извършени в началото на 1990-те години. Първите процедури за отстраняване на жлъчен мехур (лапароскопска холецистектомия) по ендоскопски начин са извършени от проф. Toma Pojarliev през 1992 г., и почти едновременно от доц. Красимир Василев .Това се смята за началото на прилагането на съвременната лапароскопска хирургия у нас.

❤️Искрено искам да благодаря на Проф.Тома Пожарлиев и на Доц.Красимир Василев ,при които се учих на #ЛапароскопскаХирургия през далечната 2004 г ,три години преди да придобия специалност по обща и коремна хирургия в болница „Царица Йоана“ София /ИСУЛ/през 2007г.

🏥Истината е ,че в нашия град безкръвната хирургия има десетилетна история и неоправдано е твърдението,че за първи път в Сливен се въвежда този вид хирургия.

🔝Лапароскопската хирургия дълго време беше символ на минимално инвазивните операции и безспорно промени модерната медицина. Въпреки това, с бързото развитие на технологиите, днес тя все по-често се разглежда като вече #остаряващ #метод.

Новото поколение оперативни техники е #роботизираната #хирургия,която може да се разглежда като най-перспективна в дългосрочен план.

Така ,че всяко време ражда своите герои!

Всяка арогантност трябва да бъде контролирана, особено на хирурга!

Весели празници!

Живи и здрави!

