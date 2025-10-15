Партньорство в името на таланта: Музикалната академия и НУМСИ – Бургас заедно към нови музикални върхове

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас обединяват сили в подкрепа на младите музикални таланти.

Двете учебни заведения подписаха споразумение за сътрудничество.

Церемонията беляза началото на едно ново и обещаващо партньорство, което е и перспектива за всички, които желаят да се развиват в тази насока.

„Благодаря на директора на НУМСИ г-н Димитър Маджаров за това, че се довери на Академията и ние ставаме основен партньор в много извънучебни дейности на училището, както и на Община Бургас“, заяви проф. Сава Димитров, ректор на Академията.

Това партньорство е не просто формален акт, а вдъхновяващо начало – между хора, градове и поколения, обединени от обща мисия: да подкрепят и развиват младите музикални дарования на България.

