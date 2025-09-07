неделя, септември 7, 2025
Парад на ретро автомобили Хасково 2025

Празничният 7 септември започва в Хасково с парад на ретро автомобили.

Красивите возила ще бъдат на пл. „Свобода“, а техните горди собственици са готови да разкажат на публиката историята и предимствата на своите любими автомобили.

🚙 Парадът на ретро автомобилите се провежда традиционно в празничните дни на Хасково, посветени на 8 септември. Организатори са Община Хасково и Ретро клуб „Тракия“.

🎸 На централния градски площад ще звучи и музика- не пропускайте специалното участие на рок група „Прима Виста“.

➡️ Начало – 10,00 часа

