Парад на ретро автомобили Хасково 2025

Празничният 7 септември започва в Хасково с парад на ретро автомобили.

Красивите возила ще бъдат на пл. „Свобода“, а техните горди собственици са готови да разкажат на публиката историята и предимствата на своите любими автомобили.

Парадът на ретро автомобилите се провежда традиционно в празничните дни на Хасково, посветени на 8 септември. Организатори са Община Хасково и Ретро клуб „Тракия“.

На централния градски площад ще звучи и музика- не пропускайте специалното участие на рок група „Прима Виста“.

Начало – 10,00 часа

