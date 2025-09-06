„Парад на нациите“ в Хасково

На националния празник- Деня на Съединението на България #Хасково посрещна мото-туристи от 25 европейски държави в пъстър „Парад на нациите“.

“Мото Клуб Златно Крило”- член на „Европейската Голд Уинг Федерация – GWEF” е инициатор на светлинния мото-спектакъл на мото-туристите от цяла Европа и на парада на нациите, проведен днес на пл. „Свобода“. Хасково е домакин на 13-тата обиколка на мото-туристите в Европа.

Красивите момичета и момчета от танцов ансамбъл „Златна Тракия“ с ръководител Златка Тимонова посрещнаха стотиците гости по стара традиции с пита и заедно извиха кръшни български хора в центъра на Хасково. Заместник-кметът на Община Хасково приветства туристите и гостите на града и им подари знамето на Хасково, което от днес ще бъде посланик на града ни в туристическите приключения на мото-клубовете от цяла Европа.

Facebook

Twitter



Shares