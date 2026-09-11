Папуански носорози са новите обитатели на Зоопарк Стара Загора

Необичайните носорогови птици впечатляват с масивните си човки, големи крила и характерния шум, който издават по време на полет

Три папуански носорога, познати още като носорогови птици, са най-новите обитатели на Зоопарк – Стара Загора. Екзотичните птици вече са част от богатата колекция на зооградината и допълват разнообразието от видове, които посетителите могат да наблюдават.

Папуанските носорози са едри птици, които лесно могат да бъдат разпознати по дългата опашка, големите крила и характерната масивна човка, обикновено извита надолу.

Любопитна особеност е и звукът, който издават по време на полет. Движението на големите им крила създава силен и характерен шум заради особеностите на маховите пера.

Новите обитатели предизвикват интерес не само сред посетителите, но и сред специалистите в зоопарка.

„За целия ни екип е изключително интересно да имаме възможността да наблюдаваме тези толкова екзотични птици, да научим повече за тяхното поведение, навици и характер. Вярвам, че и за посетителите ни срещата с тях ще бъде много любопитна и впечатляваща“, коментира д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк – Стара Загора.

От зооградината канят малки и големи любители на животните да се запознаят отблизо с новите птици и да посетят останалите обитатели на парка.

С пристигането на трите папуански носорога Зоопарк – Стара Загора продължава да разширява разнообразието от животински видове, които представя пред своята публика.