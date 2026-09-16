Паметникът „Създатели на българската държава“ в Шумен светва в червено в подкрепа на хората с лимфом

Инициативата е част от кампанията „Героите сред нас“, която насочва вниманието към онкохематологичните заболявания и хората, които се борят с тях

Паметникът „Създатели на българската държава“ в Шумен ще бъде осветен в червено по повод Световния информационен ден на лимфома, който се отбелязва на 15 септември.

С инициативата Община Шумен изразява подкрепата си към информационната кампания за онкохематологичните заболявания „Героите сред нас“, организирана от Българско сдружение „Лимфом“.

Посланието на кампанията обединява пациентите, техните близки, лекарите, доброволците и дарителите на стволови клетки. То е и израз на признателност към хората и екипите, които през последните 20 години оказват подкрепа на пациенти с лимфом и хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ).

По данни, предоставени от Българско сдружение „Лимфом“, в страната живеят около 6000 пациенти с подобни заболявания, като годишно се диагностицират над 1500 нови случая.

Организацията посочва още, че лимфомът и левкемията са злокачествени заболявания на кръвта, а заболяванията от тази група засягат голям брой хора по света.

Чрез осветяването на един от символите на Шумен организаторите целят да привлекат общественото внимание към необходимостта от повече информираност за онкохематологичните заболявания и подкрепа за пациентите и техните семейства.

Кампанията „Героите сред нас“ е подкрепена и от Националното сдружение на общините в Република България.