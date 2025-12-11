„Палитра без календар“ – концерт на Вокално студио „СОЛО“

На 13 декември 2025 година от 18:30 часа в концертната зала на Общинския младежки дом в Шумен ще се проведе концертът „Палитра без календар“ на Вокално студио „СОЛО“ с вокален педагог Жарина Танева.

Концертът е без задължителни теми и без срокове – една палитра от чувства, стилове и гласове, в която всяко изпълнение е лична история, посочват организаторите.

В края на една изключително успешна година Вокално студио „Соло“ кани жители и гости на Шумен да присъстват на празничния концерт. На една сцена ще се съберат талантливи изпълнители – малки и големи, които с много труд, вдъхновение и любов към музиката са подготвили един вълнуващ спектакъл.

Очаква ви разнообразна програма, включваща любими песни, нови аранжименти и специални изпълнения, създадени за този концерт. Всеки участник ще покаже своите глас, характер и място в музикалното семейство на студио „Соло“. Входът е свободен.

Заповядайте да споделим заедно магията на музиката, емоцията на живото изпълнение и радостта от творчеството. Нека този концерт бъде празник на таланта, вдъхновението и сценичната красота, посочват организаторите.

Facebook

Twitter



Shares