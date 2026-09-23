Овладяна е епизоотичната обстановка след регистрираното огнище на антракс в област Разград

Днес, 23 септември, областният управител Айлин Башева проведе работна среща по повод изпълнението на Заповед за ограничаване и ликвидиране на възникналото огнище на антракс в село Езерче, община Цар Калоян. В срещата участваха заместник областния управител д-р Косьо Косев и началникът на отдел „Здравеопазване на животните“ в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Разград д-р Юлиан Йорданов.

Ще припомним, че на 7 септември на заседание на Областната епизоотична комисия бяха оповестени данни за едно умряло животно – млада юница, а изпратената проба в лаборатория доказва наличие на антракс.

Към момента обстановката е напълно овладяна, няма опасност за здравето на хората, а населението в района е спокойно, съобщи д-р Юлиан Йорданов.

Предприети мерки включваха пълна инвентаризация – още на следващия ден след установяване на случая с антракс в селото, експертите извършиха пълно преброяване на животните в населеното място, докладва още началникът на отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ.

Основната мярка, която бе възложена със Заповед на областния управител бе спешна ваксинация на всички възприемчиви животни. Със съдействието на частнопрактикуващите ветеринарни лекари своевременно са ваксинирани 172 животни в засегнатата ферма, както и поголовието в съседните големи стопанства – още 80 говеда, 50 овце и 100 кози. Двуседмичният срок за изграждане на имунитет при животните вече е изтекъл без нежелани реакции.

Местата, където е възникнал случаят, са надлежно оградени и обозначени със специални предупредителни табели за антраксно огнище в координация с местната общинска власт.

Категорично е установено, че заболялото животно е било отделено от млечното стадо и суровина или млечни продукти от него не са достигали до търговската мрежа или млекопреработвателното предприятие. Всички проверки на преработвателните бази потвърждават спазването на необходимите пастьоризационни и температурни режими, като риск за потребителите няма.

Област Разград остава под постоянен и засилен ветеринарен контрол като регион със специфичен епизоотичен статус по отношение на антракса (с 13 регистрирани огнища през годините). В населените места с установени огнища се извършва ежегодна регулярна ваксинация съгласно националните и европейските програми за надзор.