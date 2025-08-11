OVERHOOK идват в Бургас с новия си сингъл Bad Torro и лайв изпълнение в клуб „Модерен театър“

Alternative Fairymare бандата от София OVERHOOK ще разтърси Бургас на 16 август в клуб „Модерен театър“.

Събитието е част от лятното им турне и ще представи на живо новия сингъл Bad Torro – митологична експлозия, вдъхновена от Минотавъра, пречупена през съвременен алтернативен рок и метъл.

Във версията на OVERHOOK митичният герой е антигерой и защитник на доброто – яхнал чопър и готов да смазва злото.

Песента е част от предстоящия дебютен албум на бандата, който ще излезе в края на септември 2025 г. Клипът към Bad Torro ще бъде заснет в контекста на първото историческо кеч шоу в България (27 септември), като вокалистът Nick St. (първият професионално обучен кечист у нас) ще участва в него.

OVERHOOK вече имат впечатляваща история на сцената с:

Официален химн на Harley Davidson Owners Group Sofia – Wolf Pack

Победители в класацията Reynaers Рок Трамплин на Z-Rock с Broken (2023)

Nick St. – полуфиналист в IX сезон на „Гласът на България“

“Вкусът на Времето” (2025) – в чест на Кирил Маричков

Победители в Bulgarevo Rock Battle (2024)

Финалисти в Wacken Metal Battle Bulgaria (2023)

Първата метъл банда, участвала в Sofia Pride

Множество номинации от BG Radio Awards и Golden Duck Awards (2023–2025)

Събитието в Бургас ще събере на една сцена OVERHOOK и бургаските Oceansoul за вечер, заредена с тежки рифове и висока енергия.

Място: Клуб „Модерен театър“, Бургас

Дата: 16 август 2025 г.

Вход: 10 лв (билети само на място)

