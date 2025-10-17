петък, октомври 17, 2025
Последни:
Региона

ОУ “Св. Климент Охридски” в с. Професор Иширково получи чисто новия си автобус

Редактор

Министерство на образованието и науката предостави безвъзмездно чисто нов автобус Исузу, който ще обслужва децата от съседните села, които учат в Иширково.

140 деца се обучават в училището, а 102 от тях пътуват всеки ден.

На новоасфалтираната площадка днес влезе автобуса. Директорката г-жа Галина Дамянова не скри огромната ѝ радост от придобивките. Целият екип на училището и всички деца излязоха на двора, за да видят и пипнат толкова желания автобус.

Пожелах успешна учебна година на всички и да пазят новата придобивка.

Всички деца заслужават да се чувстват важни и обгрижени!

*Aлександър Сабанов

Интересно от мрежата

Вижте още

Безплатно паркиране в Смолян

Редактор

От 2 до 6 септември предстои поредна дезинсекция против комари в Ямбол

Редактор

Митрополит Йоан се срещна с Негово Превъзходителство Толга Оркун – Генерален консул на Република Турция в Бургас

Редактор

Pin It on Pinterest