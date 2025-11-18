ОУ „Пейо Яворов“ – Бургас спечели първо място в кампанията „Екоклас 2025“

ОУ „Пейо Яворов“ – Бургас завоюва първото място в регионалното класиране на националната кампания „Екоклас 2025“ – инициативата на „Екопак България“, която насърчава децата да бъдат истински пазители на природата.

Учениците показаха невероятна активност, отговорност и екологично съзнание. Благодарение на техните усилия бяха събрани общо 773,9 кг пластмасови бутилки и кенчета – впечатляващ резултат, който доказва, че когато работим заедно, можем да постигаме истински промени за по-чист свят!

Най-активен клас: 2. „в“!

Специални поздравления отправяме към 2. „в“ клас с класен ръководител Дарина Димитрова, които събраха цели 59,500 кг рециклируеми отпадъци и заслужено станаха най-усърдният клас в училището.

За своя труд и постоянство децата получават ваучери за платформата „Уча.се“, осигурени за класа с най-голям принос.

Ръководството на ОУ „Пейо Яворов“ изказва искрена благодарност към всички ученици, родители и учители, които се включиха с ентусиазъм и подкрепиха нашата кауза. Този успех е общ – и е доказателство, че заедно можем повече.

