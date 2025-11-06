ОУ „Н.Й. Вапцаров“ спечели първия старт от „Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025

Поредното издание на спортния празник за най-малките ученици от морската столица „Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, бе открито с надпреварата за IV клас.

13 отбора премериха сили в залата на многофункционалния спортен клуб „Владислав Варненчик“. Поредна титла завоюваха възпитаниците на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, които във финала победиха тима на 7 СУ „Найден Геров“, а в спора за третото място СУ „Неофит Бозвели“ изпревари ОУ „Ангел Кънчев“.

Добро представяне направиха и отборите на ОУ „Г. С Раковски“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Панайот Волов“, СУ „Климент Охридски“ (Аксаково), ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Кап. Петко войвода“ и ОУ „К. Арабаджиев“.

Всички призьори бяха наградени с купи, медали и грамоти от Кристиан Димитров – директор на Дирекция „Спорт“ към Община Варна. Най-много емоции предизвика томболата със спортни пособия, където голямата награда бе марков велосипед.

На 6 ноември спортният празник продължава с надпреварата за III клас, а състезанията при най-малките I и II клас, са на 12 и 13 ноември.

