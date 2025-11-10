ОУ „Любен Каравелов“ откри модерен STEM център по повод 191 години от рождението на поета-революционер

Модерен STEM център отвори врати в ОУ „Любен Каравелов“ по повод 191 години от рождението на поета-революционер.

Събитието започна с изпълнение на химна на учебното заведение „Хубава си моя горо“ от учениците и учителите в двора на училището.

STEM центърът включва три високотехнологични кабинета – по природни науки, математика и информационни технологии. Помещенията са оборудвани с интерактивни дисплеи, дигитални лабораторни уреди, VR очила, роботизирани системи, марсоходи, дронове, 3D принтер, хуманоиден робот, плотер и множество други иновативни инструменти. Това позволява на учениците да учат чрез експерименти, практически задачи и реални проекти, обединяващи науката, технологиите, инженерството и математиката.

„Днес правим една огромна крачка към съвременното образование на XXI век – училището ни разполага вече с изключително модерен STEM Център, оборудван с най-съвременните ИКТ средства в момента, благодарения на който децата ще подобряват своите знания и умения. Благодарим на Община Бургас, на фирмите, които направиха ремонта, на Тодор Жеков и Иван Янков – Esteo за интериора на Центъра. Честит празник!“, Ивайло Бинев.

„Този STEM център ще провокира творчеството на децата, а с това ще се подобрят и резултатите им от изпити и състезания. Съвсем скоро ще започне изграждането на новия корпус към училището, който е крайно необходим. Предстои старият плочник на двора догодина да се подмени, фитнесът да се измести и на негово място да се направи открита класна стая. Пожелавам ви здраве и много успехи!“, сподели кметът Димитър Николов.

Кметът подчерта още, че подобни инициативи дават на децата шанс да развиват критическо и инженерно мислене, креативност и работа в екип – умения, които са ключови за бъдещото им развитие. Той благодари на учителския екип и партньорите на училището за отдадената работа и визията, която следват.

„Пожелавам ви с новия STEM център учителите да ангажират вниманието на учениците си и тази привлекателна среда да поражда още нови успехи на учениците“, допълни и началникът на РУО – Бургас Валентина Камалиева.

STEM кабинетите обединяват наука, технологии, инженерство и математика в единна, практико-приложна среда. Те позволяват на учениците не просто да усвояват знания, а да изследват, експериментират и създават, като прилагат наученото в реални проекти.

