ОУ „Иван Вазов“ – Силистра е сред 16-те учебни заведения, получили най-висока оценка в конкурса „Знак за качество“

През учебната 2024/2025 година Националният инспекторат по образованието инспектира 130 училища в страната, като само 16 от тях получиха най-висока оценка и в трите области на инспектиране – „Образователен процес”, „Управление” и „Институционална среда”.

Основно училище „Иван Вазов“ – Силистра е сред 16-те учебни заведения, получили най-висока оценка и в трите области на инспектиране.

В конкурса „Знак за качество“ за училищата, инспектирани от НИО, нашето училище бе отличено в категорията „Образователен процес” за своя принос към повишаването на качеството на образованието и осигуряването на устойчивост в системата на предучилищното и училищното образование.

Това отличие е високо признание за труда, упоритостта, професионализма и всеотдайността на целия училищен екип – екип, отдаден на съхранението на просветната традиция, възпитаването в родолюбие и любов към знанието, изграждането на успешни и силни личности.

В свят на растящи предизвикателства, качественото образование изисква общности, отдадени на мисията на просветата, и иновативни, целево ориентирани практики – каквито ОУ „Иван Вазов“ ежедневно прилага.

Високото отличие е повод за гордост за цялата училищна общност на Основно училище „Иван Вазов“ – Силистра!

