Отворена дискусия на тема „Превенция употребата на психоактивни вещества в училищна среда“ се проведе в Габрово

Представяне на резултатите от мащабно проучване сред ученици от 8. до 12. клас бе поводът за организираната от Превантивно-информационния център към Община Габрово дискусионна среща на тема „Превенция употребата на психоактивни вещества в училищна среда“.

В събитието участваха кметът на Община Габрово – Таня Христова, Александър Панайотов – началник отдел „Национален фокусен център“ към НЦОЗА, Кремена Йонева – началник отдел „Зависимости“ в НЦОЗА, Юлия Величкова – началник отдел „Контрол на наркотичните вещества“ в дирекция „Лекарствена политика“ при Министерство на здравеопазването, Славейка Николова – секретар на Националния съвет по наркотични вещества, представители на РУО-Габрово, директори на учебни заведения, училищни психолози и педагогически съветници, членове на Общинския съвет по наркотични вещества, общински съветници и обществени деятели с отношение към изграждането на сигурна среда за младите хора в Габрово.

„Присъствието на толкова много ангажирани хора е ясен знак, че темата не просто ни вълнува, а ни обединява“ – заяви по време на дискусията г-жа Таня Христова и допълни, че заедно можем успешно да погледнем на предизвикателствата в превантивната работа като на възможности за създаване на благоприятна среда, в която младите хора ще се чувстват подкрепени, ще бъдат здрави и щастливи.

Александър Панайотов представи основни данни от проведеното проучване, обхванало 766 ученици от 39 паралелки, разпределени в 6 училища от гимназиален етап на обучение, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка.

16,2% от учениците в град Габрово посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (14,1%), в по-малка степен хашиш (4,4%), кокаин (3,3%), екстази (3,3%), метамфетамини (3,0%), амфетамини (2,9%), хероин (2,9%), халюциногени (2,3%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е посочена от 3,1% от анкетираните.

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Габрово се наблюдава по отношение на употреба на опиоиди и инхаланти (12 г.).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (66,9% от употребявалите наркотици), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (33,9%), „от скука, за разнообразие“ (30,6%), „за да се откъснат от действителността“ (19,4%), „за да отстранят психологически стрес“ (18,5%).

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 4,3% от учениците посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на синтетични канабиноиди са 0,4% от тях. Учениците употребяват нови наркотици обикновено под формата на растителна смес за пушене, в по-малка степен под формата на прах, кристали, таблетки или течност. По-често се снабдяват с тях от приятел или съученик, отколкото от дилър.

Според 4,0% от учениците в град Габрово редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 8,5% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 17,6% одобряват пушенето на канабис, като при 4,2% това се отнася независимо от количеството.

19,1% от учениците в град Габрово посочват, че са употребявали поне веднъж някога в живота си райски газ за забавление (вкл. в балони). 11,4% са имали такава употреба през последната година, а 3,8% – през последните 30 дни.

71,9% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 67,2% е проблем за град Габрово, а за 64,8% е проблем за училището, в което учат. Пълният анализ на резултатите от проучването ще бъдат публикувани по-късно, в отделен материал.

Във връзка с необходимостта от прилагане на ефективни превантивни подходи, Кремена Йонева предостави информация за утвърдени успешни методи на работа, като отбеляза, че двете национални програми „Кодово име „Живот“ и „От връстници за връстници“ са разработени съгласно световните стандарти в превантивната дейност.

Благодарение на отличното сътрудничество между Община Габрово, ПИЦ, РУО и училищните ръководства, именно тези две програми са въведени във всички габровски училища още през учебната 2023/2024 г.

Предстои разширяването на техния обхват, като сред основните задачи в тази посока е привличането в превантивната работа на родителите, които имат ключова роля във формирането у децата и младежите на позитивни нагласи към здравословния начин на живот.

По време на срещата бяха дискутирани предизвикателствата в превантивната дейност и възможностите за тяхното преодоляване. Обсъдени бяха предложения за създаване на група за психосоциална подкрепа към ПИЦ, включване на повече паралелки в НП „Кодово име „Живот“, системна и целенасочена работа с доброволческите клубове по НП „От връстници за връстници“.

Като още една форма на контакт и работа с родители, освен провеждането на заложените в програмите срещи с тях, участниците във форума се обединиха около предложението на ПИЦ да бъдат организирани тематични срещи и обучения за членовете на училищните настоятелства и обществените съвети към учебните заведения в Габрово.

