Отново шампиони се завърнаха свищовските хокеисти от X Международен турнир по хокей на трева за купа „Албена“

От 22 до 24.08.2025 г. в КК Албена се проведе десети международен турнир по хокей на трева – открито за купа „Osaka Cup – Albena 2025“, за първа година с подкрепата на Osaka Cup.

СКХТФ „Дунав“ участва с два отбора в две възрастови групи – момичета и момчета до 14 г. и юноши и девойки до 16 г. 14-годишните хокеисти извоюваха четири убедителни победи и станаха шампиони на турнира. Блестящо се справиха състезателите Стефан Мухтаров, Иван Димитров – капитан на отбора, Красимир Радков – вратар, Радослав Радков, Димитър Димитров и Станислав Стефанов.

16-годишните състезатели на СКХТФ „Дунав“ постигнаха една победа, един равен мач и две загуби, което ги класира на 4-то място. Отлична игра показаха Ивайло Мухтаров – капитан, Каан Ахмедов – вратар, Симеон Есиров, Петър Стаевски и Владислав Ченков, независимо от по-младата си възраст, спрямо състезателите от другите отбори.

Поздравяваме състезателите и техните мениджъри, и треньори за поредните завоювани медали и достойното представяне на клуба по хокей, СУ „Цветан Радославов“ и град Свищов.

От ръководството на СКХТФ „Дунав“ изказват благодарност към родителите, за подкрепата и активното им участие в клуба.

