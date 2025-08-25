Отменя се провеждането на фестивала Time for wine

Община Плевен взе решение провеждането на фестивала на виното и фермерските деликатеси Time for wine, обявен за 29 – 31 август 2025 г., да бъде отменено.

Причината е насочването на всички ресурси за по-бързо преодоляване на проблемите с водоснабдяването в общината.

Извиняваме се на всички граждани и гости, които очакваха събитието!

P. S. Откритият ден в Института по лозарство и винарство в Плевен, който се организира на 28 август (четвъртък) от института в рамките на фестивала, ще се проведе.

