Отменя се провеждането на фестивала Time for wine

  Община Плевен взе решение провеждането на фестивала на виното и фермерските деликатеси Time for wine, обявен за 29 – 31 август 2025 г., да бъде отменено.

Причината е насочването на всички ресурси за по-бързо преодоляване на проблемите с водоснабдяването в общината.

     Извиняваме се на всички граждани и гости, които очакваха събитието!

     P. S. Откритият ден в Института по лозарство и винарство в Плевен, който се организира на 28 август (четвъртък) от института в рамките на фестивала, ще се проведе.

