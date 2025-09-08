Отлично представяне на клубовете по биатлон „Банско 2019“ и „Пирин“ на Купа Боровец
През изминалия уикенд Боровец отново бе домакин на традиционните състезания за Купа „Боровец“. В надпреварата участваха 148 деца от биатлон клубове от цялата страна, сред които и представителите на СК „Банско 2019“ и СК „Пирин“ – Банско.
🔵 СК „Банско 2019“ се включи със силен отбор от 26 състезатели, които завоюваха общо 10 медала и множество престижни класирания!
🥇 Резултати – Първи състезателен ден (спринт):
Момчета младша възраст:
🥈 2-ро място – Иван Котирков
5-то място – Олександър Полуха
6-то място – Димитър Керанджиев
Момичета младша възраст:
🥇 1-во място – Лъчезара Попдимитрова
🥉 3-то място – Никол Габерова
4-то място – Сиана Парапунова
6-то място – Симона Денинска
Момчета U9:
🥈 2-ро място – Елисей Арнаудов
🥉 3-то място – Владимир Михов
Момчета U12:
4-то място – Атанас Несторов
Момичета U12:
🥉 3-то място – Юлия Бисет
4-то място – Иванина Габерова
🥈 Резултати – Втори състезателен ден (спринт):
Момчета младша възраст:
4-то място – Иван Котирков
5-то място – Димитър Керанджиев
6-то място – Лео Трайков
Момичета младша възраст (пълна доминация на клуба):
🥇 1-во място – Симона Денинска
🥈 2-ро място – Лъчезара Попдимитрова
🥉 3-то място – Габриела Попдимитрова
5-то място – Никол Габерова
Момичета U12:
🥇 1-во място – Иванина Габерова
В топ 10 класиране:
7-мо място – Олександър Полуха
8-мо място – Юлия Бисет
8-мо място – Атанас Несторов
9-то място – Йоан Кленовски
🔵 СК „Пирин“ – Банско участва с 16 деца, които също се представиха достойно.
📌 Най-добро класиране при момичетата постигна Божидара Дурчова със 7-мо място в дисциплината спринт.
📌 При момчетата Нико Трайков влезе в топ 10, въпреки допуснатите грешки в стрелбата – силно и борбено каране!
Биатлонът в Банско продължава да се развива и доказва, че бъдещето е в сигурни ръце!
Благодарим на всички деца, треньори и организатори за вдъхновяващия уикенд в Боровец!