Отлично представяне на клубовете по биатлон „Банско 2019“ и „Пирин“ на Купа Боровец

През изминалия уикенд Боровец отново бе домакин на традиционните състезания за Купа „Боровец“. В надпреварата участваха 148 деца от биатлон клубове от цялата страна, сред които и представителите на СК „Банско 2019“ и СК „Пирин“ – Банско.

🔵 СК „Банско 2019“ се включи със силен отбор от 26 състезатели, които завоюваха общо 10 медала и множество престижни класирания!

🥇 Резултати – Първи състезателен ден (спринт):

Момчета младша възраст:

🥈 2-ро място – Иван Котирков

5-то място – Олександър Полуха

6-то място – Димитър Керанджиев

Момичета младша възраст:

🥇 1-во място – Лъчезара Попдимитрова

🥉 3-то място – Никол Габерова

4-то място – Сиана Парапунова

6-то място – Симона Денинска

Момчета U9:

🥈 2-ро място – Елисей Арнаудов

🥉 3-то място – Владимир Михов

Момчета U12:

4-то място – Атанас Несторов

Момичета U12:

🥉 3-то място – Юлия Бисет

4-то място – Иванина Габерова

🥈 Резултати – Втори състезателен ден (спринт):

Момчета младша възраст:

4-то място – Иван Котирков

5-то място – Димитър Керанджиев

6-то място – Лео Трайков

Момичета младша възраст (пълна доминация на клуба):

🥇 1-во място – Симона Денинска

🥈 2-ро място – Лъчезара Попдимитрова

🥉 3-то място – Габриела Попдимитрова

5-то място – Никол Габерова

Момичета U12:

🥇 1-во място – Иванина Габерова

В топ 10 класиране:

7-мо място – Олександър Полуха

8-мо място – Юлия Бисет

8-мо място – Атанас Несторов

9-то място – Йоан Кленовски

🔵 СК „Пирин“ – Банско участва с 16 деца, които също се представиха достойно.

📌 Най-добро класиране при момичетата постигна Божидара Дурчова със 7-мо място в дисциплината спринт.

📌 При момчетата Нико Трайков влезе в топ 10, въпреки допуснатите грешки в стрелбата – силно и борбено каране!

Биатлонът в Банско продължава да се развива и доказва, че бъдещето е в сигурни ръце!

Благодарим на всички деца, треньори и организатори за вдъхновяващия уикенд в Боровец!

