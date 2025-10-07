Отлично начало на сезона за младите състезатели на фехтовален клуб „Корсар“

На провелия се този уикенд турнир по фехтовка за купа „Стара Загора“, първи кръг от Купа „България“, състезателите на клуба спечелиха златен, сребърен и три бронзови медала.

Впечатляващо беше представянето при момичетата до 13 години, там във финалната осмица място спечелиха пет състезателки на морският клуб. Победителка след много оспорван финал изпъстрен с емоции и обрати е Мартина Христова от „Корсар“, тя се наложи над Лора Кокоцински от „Тамплиер“-София с 10-9. С отлична игра, двата бронзови медала спечелиха Сиана Тодорова и Стелиана Йорданова от „Корсар“. На крачка от медалите останаха Лора Ганева 6-то място и Ралица Корсева 7-мо място. Извън финалните осем остана Виктория Панайотова.

В същата възрастова група при момчетата Петър Иванов се класира в осмицата, спечелвайки 7-мо място.

В Първият ден при най-малките състезатели до 11 години, с първи личен медал се окичи Йоана Георгиева – „Корсар“, тя спечели бронзовото отличие

Със сребърен медал от състезанието за момичета до 15 години се завърна и Екатерина Чаушева, на финала състезателката на фехтовален клуб „Корсар“, въпреки себераздаването си, не можа да се наложи над Дора Христова от „Младост“-София.

Състезателите от „Корсар“, които участваха в състезанието; Веселин Вълев, Самер Абдула, Максим Маринов, Ивален Попов, Никол Златева и Дария Ганева.

Треньорите в клуба Георги Миланов, Едуард Зуев, Радостин Станчев, Георги Златаров и Кристина Миланова поздравяват всички свои възпитаници за себераздаването по време на състезанието и за упоритият труд по време на тренировките.

