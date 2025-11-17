Отличия за Таекуондо клуб „Хоук – Банско“ НА Европейската купа “България Оупън” 25

От 14 до 16 ноември в гр. Пловдив се проведе турнирът Европейска купа по Таекуондо “България Оупън”25.

В него се включиха над 800 състезатели от 16 държави, които премериха сили в дисциплините форма и спаринг. Таекуондо клуб „Хоук – Банско“ се включи с най -малките си състезатели, за някои от които това бе дебют на такъв ранг състезание. Клубът спечели два медала:

Исмали Кунгьов – 1 място деца момчета до 55 кг. 10 -11 години

Георги Донев -3 място деца момчета до 50 кг 10 – 11 години

Следващото събитие, на което клубът ще вземе участие с един от най-добрите си състезатели, а именно Катрин Гемкова, е Световното първенство по кик бокс за мъже и жени, което ще се проведе от 21 ноември до 1 декември, в Абу Даби. Да й пожелаем успех!

