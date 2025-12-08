Отличиха победителите в турнира „Освобождението на Плевен“

Отбори от осем училища в града ни мериха сили на 5 и 6 декември в тазгодишното издание на традиционния детски футболен турнир „Освобождението на Плевен“.

Проявата е включена в Спортния календар на Община Плевен за 2025 година, организира се от Ученическа спортна школа – Плевен и с подкрепата на Български футболен съюз.

В надпреварата се включиха ученици, родени след 1 януари 215 г., участваха 8 отбора: от ОУ „Д-р Петър Берон“, НУ „Христо Ботев“, НУ „Отец Паисий“, СУ „Иван Вазов“, ОУ „Валери Петров“, СУ „Пейо Яворов“, ОУ „Йордан Йовков“ и ОУ „Васил Левски“. Според регламента срещите бяха на хандбално игрище, всеки мач беше от две полувремена по 10 минути с неограничен брой смени. Всеки отбор бе съставен от 4 полеви играчи, вратар и 5 резерви.

В крайното класиране на детския футболен турнир „Освобождението на Плевен“ на първо място са СУ „Иван Вазов“, на второ – ОУ „Валери Петров“, на трето – НУ „Отец Паисий“, четвърто – ОУ „Йордан Йовков“, пето – СУ „Пейо Яворов“, шесто – НУ „Христо Ботев“, седмо – ОУ „Д-р Петър Берон, осмо – ОУ „Васил Левски“.

Традиционно бяха присъдени и индивидуални награди:

– за най-добър вратар – Теодор Дамянов – НУ „Отец Паисий“;

– за най-добър защитник – Борис Киткарски – ОУ „Валери Петров“;

– за най-добър голмайстор – Никола Камарашев – СУ „Иван Вазов“;

– за най полезен играч – Матей Максимов – НУ „Отец Паисий“.

И двата дни на турнира преминаха с много емоции и вълнуващи моменти, спортсменска надпревара, в която децата показаха борбен дух и любов към футбола.

