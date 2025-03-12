Отличени в V Национален ученически конкурс за стихотворение и есе на тема „Любовта е…“

Приключи V Национален ученически конкурс за стихотворение и есе на тема „Любовта е…“, организиран от Общински младежки дом – Шумен.

Целта на конкурса бе да провокира творческото мислене на младите хора, давайки им възможност да изразят своите мисли и чувства, свързани с всеобхватното понятие любов.

В творческата надпревара активно се включиха близо 300 творби на ученици от цялата страна. Произведенията на младите автори бяха оценени от жури в състав: проф. Живко Жечев – преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“, поетът и журналист Надежда Романова, журналистът и поет Антоний Димов.

Отличените в конкурса са, както следва:

В раздел “Стихотворение”:

I възрастова група / V-VII клас /:

1 място – „ Любов“ от Ая Никол Съйков, 5 клас, СУ „Алеко Константинов”, гр. Луковит;

1 място – „Любовта в мен“ от Никълъс Мак Донълд, 5 клас, НЧ „Дряновска пробуда-2008“, Клуб Книголюбие“- гр. Дряново, обл. Габрово;

2 място – „Любов ли е…?!“ от Асения Димитрова, 5 клас, СУ „Панайот Волов”, град Шумен;

2 място – „Любовта е…“ от Марина Красимирова Димчева, 6 клас, ІІІ ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен;

3 място –„ Любов и вино“ от Десислава Димитрова, 5 клас, НЧ „Дряновска пробуда-2008“, Клуб „Книголюбие“– гр. Дряново, обл. Габрово;

3 място – „Любовта е…“ от Сияна Захариева Георгиева, 7 клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Добрич.

Поощрение – „Да… Любов!“ от Мартина Петрова, 5 клас, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Варна;

Поощрение – „Моята сестричка“ от Рая Георгиева, 10 г. ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград;

Поощрение – „Залезът на любовта“ от Сияна Мирославова Спасова, 7 клас, СУ „Никола Войводов“ , гр.Враца;

II възрастова група / VIII – XII / клас:

1 място –„Търся лицето“ от Симеон Христов Иванов, 11 клас, ЛК „Касталия“ при ЦПЛР- ОДК, гр. Варна;

2 място – „Репетицията“ от Кристияна Пламенова, 9 клас, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София;

2 място –„Двама“ от Сузана Ясенова Филипова, 9 клас, ПГКМКС „Благовест Сендов“, гр. Варна;

3 място – „Онази – невъзможната“ от Теодора Иванова – 8 клас, Клуб „Книголюбие“ към НЧ „Дряновска пробуда“ – 2008, гр. Дряново, обл. Габрово;

3 място – „Любовта е дом“ и „Сянка от съня“ от Моника Атанасова Атанасова, 9 клас, ЛК „Касталия“ при ЦПЛР- ОДК, гр. Варна;

Поощрение – „Хайку“ от Габриела Лазарова, 9 клас, УЛК ,,Сладкодунци- дебати“, ЦПЛР-ОДК, гр.Шумен;

Поощрение – „Сбогуване“ от Славея Светославова Минчева, 10 клас, ЛК „Касталия“ при ЦПЛР- ОДК, гр. Варна;

Поощрение – „Здравей, Капитане….“ от Яна Стоянова Димитрова, 10 клас, УЛК ,,Сладкодумци“ ЦПЛР-ОДК ,,Анастас Стоянов“- Шумен;

В раздел “Есе”:

I възрастова група / V-VII клас / :

1 място –„Любовта е …“ от Ванеса Николаева Кономаева, 6 клас, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Бургас;

1 място – „Любовта е….“ от Петър Савов, 5-ти клас в 76 ОУ „Уилям Сароян“, гр. София;

2 място – „Любовта е…“ от Айкут Махмудов, 7 клас, СУ ,,Н. Й. Вапцаров“, с.Венец, общ. Венец, обл. Шумен;

2 място – „Любовта е…“ от Езел Рамаданова, 13 год., НЧ „ Зора-1908“, с. Златар;

3 място – „Какво е любов“ от Борислава Ангелова, 6 клас, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. София;

3 място – “Любовта е…морето-моето убежище“ от Валерия Вълкова,7 клас, ОУ „Хр. Ботев“, гр. Черноморец;

3 място – „Силата на любовта“ от Даная Йорданова, 6 клас, Трето ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен;

Поощрение – „Любовта е …“ от Божидар Станев, 6 клас, ІІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево;

II възрастова група / VIII – XII / клас:

1 място – „Любовта е…щастие“ от Елена Йорданова, 9 клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен;

2 място – „Любовта е…“ от Виктория Мариянова Венциславова, 11 клас , СУ „Г. Бенковски“, гр. Тетевен;

2 място – „Когато времето спря и започна любовта“ от Кристиан Руменов Конов, 12 клас, ПГОХ „Райна Княгиня“;

2 място – “Любовта в нас“ от Роберта Емилова Янева – 8 клас,Клуб „Книголюбие“ към НЧ „Дряновска пробуда“ – 2008, гр. Дряново, обл. Габрово;

3 място – “Любовта е…“ от Емине Гюрсел, 11 клас, ПГ “Петко Р. Славейков”, град Якоруда;

3 място – „Любовта в нас“ от Йордана Веселинова Кундева, 11 клас, СУ „Антим I“, гр. Златоград;

Поощрение – „Любовта е…“ от Гергана Милачкова, 9 клас, ЦПЛР – ОДК, град Радомир;

Поощрение – „Любовта е…“ от Мелиса Десиславова Димова, 12 клас, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Синдел, общ. Аврен, обл. Варна;

Поощрение – „Любовта е…“ от Фатме Пиронкьова,10 клас, ПГ „Петко Рачов Славейков“, гр. Якоруда;

Наградите на победителите в V Национален ученически конкурс за стихотворение и есе ще бъдат връчени на специална творческа вечер „Любовта е…“, която ще проведе на 14.03.2025 год. от 18:00 ч. в танцувална зала на Общински младежки дом – Шумен.

В творческата вечер участват и Театрална работилница „Слънчеви усмивки“, с художествен ръководител Мая Кулева, Вокално студио „Соло“, с вокален педагог Жарина Танева и КСТ „Фея денс“ с ръководител Радослав Козарев.

Входът за събитието е свободен!

Организаторите изказват своята благодарност към всички активно включили се участници в конкурса!

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