Отличени с плакети и медали участници от XVIII Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“

Плакети

1. НЧ „Цвятко Радойнов 1885“, град Крън

2. НЧ „Христо Танев 2020“, гр. Стара Загора

3. ПК „Тополите“, гр. Гълъбово

4. Представителен фолклорен хор за изворен фолклор при НЧ „Селска пробуда 1927“, с. Крепост, община Димитровград

5. Танцови формации при НЧ „Селска пробуда 1927“, с. Крепост, община Димитровград

6. НЧ „Съзнание 1890“, с. Жълти бряг, община Стамболово

7. Танцова група „Еньовче“ при НЧ „Христо Ботев 1952“, Старозагорски бани

8. Клуб за народни танци „Теменуга Хоп-троп“ при Дом на културата „Арсенал“, гр. Казанлък

9. Младежки фолклорен танцов състав при Дом на културата „Арсенал“, гр. Казанлък

10. НЧ „Напредък 1942“, с. Дончево, община Добричка

11. НЧ „Светлина 1929“, с. Сваленик, община Иваново

12. НЧ „Пробуда 1890“, с. Победа, община Добрич

13. НЧ „Развитие 1926“, с. Антимово, община Видин

14. Школа за народно пеене „Зора-Зорничка“ при НЧ „Зора 1982“, гр. Хасково

15. Танцов състав „Веселие“ при НЧ „Светлина 1932“, с. Тополовец, община Кула

16. ПТААФ „Главанци“ при НЧ „Георги Тодоров 1940“, с. Владимирово, община Добричка

17. Женска певческа група при НЧ „Георги Тодоров 1940“, с. Владимирово, община Добричка

18. Мъжка певческа група при НЧ „Георги Тодоров 1940“, с. Владимирово, община Добричка

19. Група за изворен фолклор при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1924“, гр. Русе

20. НЧ „Христо Ботев 1897“, с. Розово, община Казанлък

21. НЧ „Железник 1988“, гр. Стара Загора

22. Фолклорна танцова школа „Орисия“, гр. Стара Загора

23. НЧ „Будилник 1903“ с. Сусам, община Минерални бани

24. Певческа група „Рупчос“ при НЧ „Никола Й. Вапцаров 1936“ с. Хвойна, община Чепеларе

25. НЧ „Алеко Константинов 1880“, с. Павелско, община Чепеларе

26. Танцов състав за автентичен фолклор НЧ „Възраждане 1908“, с. Българско Сливово, община Свищов

27. НЧ „Събуждане 1927“, с. Радиево, община Димитровград

28. НЧ „Отец Паисий 1905“, с. Горно Черковище, общ. Казанлък

29. НЧ „Пробуда 1928“, с. Загоре, общ. Стара Загора

30. НЧ „Пробуда 1896“, с. Горски извор, общ. Димитровград

31. НЧ „Лазо Стоянов 1927“, с. Косача, общ. Ковачевци

32. НЧ „Пробуда 1930“, с. Навъсен, общ. Симеоновград

33. НЧ „Св. Климент Охридски 1858“, гр. Стара Загора

34. НЧ „Антон Билкин 1929“, гр. Хисаря

35. НЧ „Стоян Богданлийски 1931“, с. Габра, общ. Елин Пелин

36. НЧ „Зора 1929“, с. Харачери, общ. Габрово

37. НЧ „Христо Ботев 1928“, с. Иваново, общ. Харманли

38. НЧ „Светлина 1912“, с. Николаево, общ. Сливен

39. НЧ „Иванка Терзиева- 1927“, с. Богомилово, общ. Стара Загора

40.НЧ „Св. Климент Охридски 1858“, гр. Стара Загора

41. Школа за фолклорни изкуства „Веселие“, гр. Стара Загора

42. НЧ „Просвета 1929“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

43. Пенсионерски клуб „Златна есен“, с. Извор, общ. Бургас

44. НЧ „Пробуда 1931“, с. Чубра, общ. Сунгурларе

45. НЧ „Пробуда 1932“, с. Камен , общ. Бургас

46. НЧ „Иван Вазов 1881“, с. Долно Сахране, общ. Павел баня

47. Певческа група „Иглика“, кв. Сарафово, гр. Бургас

48. Пенсионерски клуб „Васил Левски“, кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас

49. Танцов състав „Златен пламък“, гр. Бургас

50. НЧ „П.К. Яворов 1867“, гр. Чирпан

51. Пенсионерски клуб „Златна есен“, гр. Бургас

Медали

1. Петър Михалев – ДСХ „Дъбрава“, Старозагорски бани

2. Ивон Генова – НЧ „М. Станев 1929“, с. Малко Кадиево, община Стара Загора

3. НЧ „Христо Ботев 1874“, с. Рупките, община Стара Загора

4. Кремена Ганева – НЧ „Ст. Генчев 1901“, с. Хрищени, община Стара Загора

5. Иван Аргиров – НУФИ „Широка Лъка“

6. Магдалена Костадинова – град Добрич

7. Никол Рачева – НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1921“, с. Малка Верея, община Стара Загора

8. Десислава Андреева, с. Еленино, община Стара Загора

9. Виктория Митева – НЧ „Георги Тодоров 1940“, с. Владимирово, община Добричка

10. Йорданка Илиева – НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1924“, гр. Русе

11. Детска певческа група „Звънчета“ при НЧ „Светлина 1923“, с. Самуилово, община Сливен

12. Станка Домусчиева – НЧ „Светлина 1923“, с. Самуилово, община Сливен

13. Мариана Ванева – НЧ „Светлина 1927“, с. Скутаре, община Марица

14. Певческа група „Весели ноти“ при НЧ „Изгрев 1958“, с. Джинот, община Стралджа

15. Танцова група „Хоротропци“ при НЧ „Изгрев 1958“, с. Джинот, община Стралджа

16. Стоян Димитров – НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел

17. Божидар Иванов – с. Константинов, община Варна

18. Пламен Иванов – Частна музикална школа „Славейче“, с. Белащица, община Родопи

19. Танцов състав за автентичен фолклор при НЧ „Възраждане 1908“, с. Българско Сливово, община Свищов

20. Фолклорна формация „Жарава“ град Пловдив

21. Група за обработен фолклор „Ручей“ – НЧ „Заря“, с. Минерални бани, община Хасково

22. Женска група за автентичен фолклор „От извора“ – НЧ „Заря“, с. Минерални бани, община Хасково

23. Танцова формация „Добруджанско сърце“, гр. Варна

24. НЧ „Напредък 2001“, гр. Нова Загора

25. НЧ „Ахинора 2006“, с. Яворово, община Стара Загора

26. НЧ „Пробуда 1925“, с. Яворово, община Стара Загора

27. Тотка Танева – НЧ „Пробуда 1925“, с. Яворово, община Стара Загора

28. Танцова формация „Лозница“ при ПК „Тракийска огърлица“, гр. Бургас

29. Детска танцова група „Тракийче“ – НЧ „Събуждане 1927“, с. Радиево, община Димитровград

30. Николай Сидеров – НЧ „Васил Левски 1928“, с. Българин, община Харманли

31. Венета Григорова –Инд. изпълнител – гр. Сунгурларе

32. НЧ „Развитие 1921“, с. Медникарово, община Гълъбово

33. Чудомир Стойчев –ЦПЛР Стара Загора

34. НЧ „Просвета 1909“, с. Белозем, община Раковски

35. НЧ „Христо Козлев 1883“, гр. Долна Оряховица

36. Пенсионерски клуб „Столетник“, с. Браниполе, общ. Родопи

37. СНЦ „Шанс за хора с увреждания“, гр. Варна

38. НЧ „Светлина 1982“, с. Ръжена,общ. Казанлък

39. НЧ „Христо Ботев 1940“, с. Кочмар, общ. Добрич

40. НЧ „Надежда 1926“, с. Гергевец, общ. Сливен

41. НЧ „Соколов 1919“, с. Паничери, общ. Казанлък

42. НЧ „Развитие 1870“, гр. Севлиево, общ. Габрово

43. Георги Русинов – с. Казанка, общ. Стара Загора

44. Станимир Кръстев – НЧ „М. Захариев 1909“, с. Манолово, общ. Павел баня

45.Божидар Илиев – НЧ „Христо Ботев 1872“, гр. Нови пазар

46. НЧ Тракия 2007“ и Тракийско дружество „Фере“ с. Ракитница, община Стара Загора

47. НЧ „Пробуда 1925“, с. Шереметя, община Велико Търново -Станимир Иванов

48. Пенсионерски клуб „Детелина“, с. Маринка, общ. Бургас

49. НЧ „Н.Й. Вапцаров 1894“, с. Тополово, общ. Асеновград

50. Красимира Апостолова, НЧ „Иван Вазов 1999“ гр. Мадан

51. Пенсионерски клуб „Никола Станчев“, с. Твърдица, общ. Бургас

52. Бонка Иванова, гр. Ямбол

53. Пенсионерски клуб „Тракийка“, гр. Казанлък

54. НЧ „Наука 1907“, с. Пролом, общ. Карлово

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