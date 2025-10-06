Открий Европа – среща с ученици в ОИЦ – Габрово

Ученици от 10-ти клас на ПМГ „акад. Иван Гюзелев“ гостуваха в офиса на Областен информационен център – Габрово, за да участват в информационно събитие под надслов „Открий Европа в Габрово“.

Събитието бе посветено на младите хора и тяхното активно запознаване с възможностите, които предлагат европейските програми и фондове – от подкрепа за образование и младежки инициативи, през развитие на уменията и предприемачеството, до участие в проекти с реален ефект за местните общности. Целта бе учениците да получат практична и достъпна информация за това как Европейският съюз инвестира в бъдещето на регионите и в личностното развитие на младите хора.

Това е третото съвместно събитие между гостуващите ученици с класен ръководител Иван Гъдев и ОИЦ – Габрово, което показва удовлетвореността и полезността от съвместните срещи. През учебната 2024/2025 година те се включиха в инициативата „Детективи на европейски проекти“ – част от Националната кампания, която обедини усилията на 27 информационни центъра в страната. Тогава те проведоха мисия „проектно разследване“ на ключови обекти, финансирани с европейски средства, разкриха тайни от проектното управление, планиране и изготвяне на прецизна документация, запознаха се с ИСУН 2020. По време на втората си среща с екипа на ОИЦ, учениците посетиха Регионален исторически музей – Габрово, реновиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. и научиха всички подробности по реализацията на проекта. Изготвиха и специална презентация за кампанията „Детективи на европейски проекти“, реализирана в Габрово. За активното си участие в нея и нейният национален успех, екипът на Програма „Развитие на регионите“ им изпрати специални подаръци, които ОИЦ – Габрово връчи в края на настоящата информационна среща.

Участниците проявиха желание за последващо съвместно събитие през пролетта на 2026 година, за да проследят развитието на няколко проектни инициативи, които представляват сериозен интерес за тях – одобрените концепции за интегрирани териториални инвестиции и обявената за кандидатстване по Програма Образование 2021-2027 г. процедура „Подкрепа за ученици с таланти“.

