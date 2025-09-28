Откриват офис на евродепутата от Европейската народна партия Илия Лазаров утре в Русе

Офис на евродепутата Илия Лазаров ще бъде открит утре /29 септември/ в Русе, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Илия Лазаров е евродепутат от коалицията ГЕРБ-СДС и представител на Европейската народна партия. Събитието ще се състои от 12.00 часа на ул. „Александровска“ 61, като по-рано през деня Лазаров и заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов ще се срещнат с областния управител Драгомир Драганов. На място Лазаров ще отговаря на журналистически въпроси. По думите на Драганов новооткритият офис ще бъде мост между гражданите на Русе и региона и Европарламента в Брюксел. „Европейският парламент е домът на демокрацията в Европа, но неговата сила идва от гласа на гражданите. Създаваме този офис именно за да гарантираме, че този глас ще бъде чут. Тук вратите винаги ще бъдат отворени за вашите идеи и за вашите проблеми, защото Европейският съюз не е нещо далечно – той е част от нашето ежедневие“, коментира Драганов.

Имотът е държавен и е даден безвъзмездно за ползване на ГЕРБ-СДС във връзка с политическата им дейност, съгласно всички законови разпоредби.

В 12.45 ч. ще се проведе пресконференция в клуба на СДС на ул. „Цар Асен“ 26.

