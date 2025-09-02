Откриват изложба от пленери по живопис и фотография в Шумен

На 2 септември, вторник, от 16:30 ч. заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева ще открие изложба в пространството пред Младежкия дом.

Тя е с произведения от двата национални пленера по живопис и фотография, които започнаха на 26 август. За първи път двата форума се провеждат заедно.

Двойната изложба ще остане за разглеждане в пространството на Младежкия дом, като фотографиите ще бъдат мобилни и ще оформят различни арт пространства цяла година.

Изложбата ще включва творбите на десетимата художници – Борис Иванов, Десислава Досева, Деян Костадинов, Неделчо Кучков, Росен Кавръков, Атанас Атанасов, Благомир Папазов, Ферия Якубова, Калоян Тодоров и Красимир Арсов. Това е шестнадесетото издание на пленера по живопис „Шуменско плато“. Участие в него взеха представители от Шумен, Варна, Добрич, Стара Загора, Хасково, София.

Своите фотографии от пленера „Шумен познат и непознат“ ще представят Божидар Генков, Явор Калоянов, Любослав Бочев, Валя Андонова, Николай Кулев и Стефан Стефанов. Те бяха част от тазгодишното осмо поредно издание на пленера по фотография. Темата е „Храмовете в Шумен и шуменско“.

Изложбата във вторник ще представи концепцията за съчетаване на традиционното изобразително изкуство с технологичния и документален подход на фотообектива. Организатори на събитието са Община Шумен и Дружеството на шуменските художници.

Facebook

Twitter



Shares