Откриват детската площадка в с. Ветрище

На 23 декември 2025 г., вторник, кметът на община Шумен проф. Христо Христов ще открие новата детска площадка в с. Ветрище.

Тя е изградена по Проект „Чиста околна среда – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДОС“ – „Отдих и природа в с. Ветрище“.

Проектът се финансира от Националната кампания „Чиста околна среда – 2025“. По нея са изградени 5 бр. нови детски площадки в пет села в община Шумен – с. Ветрище, с. Царев брод, с. Радко Димитриево, с. Дибич и с. Васил Друмев.

Площадката в с. Ветрище се намира в центъра на селото, до читалището.

Събитието започва в 11:00 ч. във вторник, 23 декември 2025 г.

