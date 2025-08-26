Откриват академичната година във филиала на Русенския университет в Тараклия на 1 септември

На 1 септември /понеделник/ ще се състои официална церемония по откриването на първата академична година във филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Тараклия, Молдова.

Сред гостите на събитието се предвижда да бъде и областният управител Драгомир Драганов.

Филиалът беше официално открит на 24 май т.г., след като молдовските власти дадоха съгласие за трансформацията на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ в поделение на висшето училище в крайдунавския град. Така Русенският университет се превърна в първото и единствено българско висше училище, което има филиал зад граница. „Предоставянето на качествено европейско образование на студентите в Молдова е ключово за бъдещето развитие на целия регион. Приближаването към Европейския съюз е не само геополитически избор, а избор за качеството на живот на всеки гражданин – избор за свобода, сигурност и по-добро бъдеще“, коментира Драганов. От българска страна ще присъстват още ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, почетният ректор и председател на Общото събрание академик Христо Белоев, който е и председател на Общинския съвет, а също и заместник-ректорите проф. д-р Теодор Илиев и проф. д-р Генчо Попов, а също и директорът на филиала в Тараклия доц. д-р Валентина Василева.

Обучението ще водят около 30 преподаватели от бившия вече Тараклийски държавен университет – специалисти предимно в областта на педагогиката, българския език, историята и музиката. В първи курс ще се обучават над 170 бакалаври и повече от 60 магистри. Най-много бъдещи висшисти ще има в трите нови специалности „Бизнес и мениджмънт“, „Компютърни науки“ и „Земеделска и автотранспортна техника“. На студентите от разкритите нови специалности лекции ще четат предимно преподаватели от Русе. Повечето от студентите са от региона на Тараклия и от съседни области, в които има силно присъствие на хора с български корени. „Разкриването на филиал на български университет в чужда държава е определено голямо постижение за висшето образование в цялата страна“, сподели от своя страна академик Белоев и отбеляза, че всички завършили в Тараклия получават диплома на Русенския университет, която е призната в цяла Европа. Академик Белоев обясни, че за всички новоприети студенти ще има интензивен петседмичен курс по български език, тъй като преподаването в университета ще бъде изцяло на български език.

Facebook

Twitter



Shares