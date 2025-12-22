Откриване на първата филателна изложба на християнска тематика във Варна на Неделя преди Рождество Христово

С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан на 21 декември – Неделя преди Рождество Христово – в Митрополитския катедрален храм „Успение Богородично“ беше открита първата по рода си филателна изложба, в която чрез марки от 50 страни от 6 континента е представен евангелският разказ за Рождението по плът на нашия Спасител Господ Иисус Христос.

Велелепният дом Божи беше изпълнен от множество християни, голяма част от които пристъпиха към Тайнството Евхаристия. Неделната богослужба възглави иконом Ивалин Славов в съслужение с дякон Георги Нейчев.

„Наближава светлият празник Рождество Христово. Ние очакваме с трепетна радост велика среща: срещата с Витлеемския Богомладенец. И както подобава, подготвяме се да посрещнем Христа Господа по възможно най-добия начин: с пост и усилена молитва, с Изповед при свещеника и Причастие. Суетното и трескаво приготвяне на рождественски подаръци няма особено значение за настъпващия празник“, изтъкна отецът в проповедта си.

Той допълни още: „Да използваме настъпващия светъл празник, за да станем богоприемци и богоносци чрез приемането на Христа Господа в светото Причастие, за да можем като светия праведен Симеон да кажем: „сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“ (Лука 2:29-32)“.

В края на празничното богослужение прозвуча тържествено многолетствие към Всеподателя Бога за Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан, който на 22 декември 2013 г. е избран от членовете на Светия Синод в пълен състав за Варненски и Великопреславски митрополит.

По повод изпълването на 12 години от този паметен ден председателят на Митрополитската катедрала иконом Стефан Николов представи уникалната филателна изложба, която прави един малко по-различен поглед върху евангелския разказ за Рождество Христово, едновременно подчертавайки вселенския характер на християнството.

Отец Стефан започна своето слово с благопожеланието: „Бог да дарува здраве, сили и търпение на Негово Високопреосвещенство за служението, което носи да се грижи за нас – духовниците и миряните. И Пресвета Богородица също да го подкрепя в това служение“.

„Може да звучи малко абстрактно – пощенски марки, вяра, Рождество Христово, но в последните години навсякъде се говори за коледния дух, за това какво трябва да присъства на нашите трапези, за украси, за лампички, за всякакви други неща, но не и за Христос. Христос понякога Го няма в този коледен дух. А с тази изложба се цели точно това – Христос да бъде център на празника, на Своя празник, на Своето Рождение, защото понякога става така, че ние честваме Рождество Христово без Самия Рожденик, а Той е центърът, Той е важният. Всичко останало – ясно е, че може и без него“, отбеляза още председателят на емблематичния варненски храм.

Всеки желаещ да разгледа изложбата може да я открие в корабната част на катедралния храм от 21 декември 2025 г. до 21 януари 2026 г.

Изготви: Георги Великов

Facebook

Twitter



Shares