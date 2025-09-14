Открит урок по пътна безопасност в навечерието на 15 септември

Инициативата е част от националната кампания „Предай нататък“ на сдружение „Ангели на пътя“ и в днешния ден се организира в четири града на страната – София, Пловдив, Варна и Стара Загора, а идеята е за пореден път да се обърне внимание на водачите, че шофирането е отговорност както към тях самите, така и към всички останали участници в пътно движение.

Откритите уроци се провеждат със съдействието отдел „Пътна полиция“ на Главна дирекция „Национална полиция“ и СДВР, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, БЧК и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В паркови пространства участниците в откритите уроци имаха възможността да се запознаят с промените в Закона за движение по пътищата, а чрез игри най-малките да подобрят своите знания за пътя като място, на което трябва всички да сме отговорни.

