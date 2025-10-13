Откриха специализирана резиденция за възрастни хора в с. Попина

Зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Силистра – Стилиян Стойчев, поздрави бившия евродепутат Момчил Неков за откриването на специализирана резиденция за възрастни хора в с. Попина, област Силистра.

Новата резиденция цели да запълни сериозната нужда от качествена грижа за хора, страдащи от деменция и болестта Алцхаймер.

„Резиденция Попина“ се намира в центъра на селото, на около 30 минути път от Силистра, и предлага настаняване с капацитет за общо 35 души – 20 възрастни резиденти и 15 места за хора с деменция. За нуждите на хората с деменция е предвиден отделен вход, обособен двор и помещения за занимания, осигуряващи безопасна и спокойна среда.

Момчил Неков сподели, че идеята за откриването на такъв дом е породена от личен опит и разбирането колко е трудно да се полагат грижи за възрастен човек, още повече за някой с деменция. Резиденцията разполага с екип от медицински сестри, социален работник и опитни санитари, които осигуряват денонощни, персонализирани грижи.

Услугите обхващат медицинската грижа, поддържането на отлична хигиена, осигуряването на четирикратно хранене и различни занимания за стимулиране на паметта.

Новооткритата резиденция е лицензирана и работи по новите стандарти на Закона за социалните услуги.

Facebook

Twitter



Shares