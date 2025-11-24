Откриха Сензорна стая в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания

Днес беше открита Сензорна стая в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания с Програма “Ранна интервенция на уврежданията”, който се намира в смолянския квартал Каптажа.

Кметът Николай Мелемов поздрави екипа на центъра с новата и полезна придобивка. Благодари и на дарителите Владимир Кабадозов и Петър Крайчев, които по думите му са хора с големи сърца.

Ръководителят на центъра Ваня Дунчева благодари на Община Смолян за помощта, която оказват на институцията и на всички, които са съпричастни в усилията за подкрепа на децата и семействата в общността.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи свещеник Иван Марински.

На откриването присъстваха още председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров, секретарят Момчил Николов, директорът на РДСП Петя Пампорова и др.

Сензорната стая е създадена с много любов специално за децата, които са 31 в центъра. Нейната цел е намаляване на напрежението и тревожността им, регулиране на сензорната обработка, надграждане на моторните умения,подобряване концентрацията, подкрепа на емоционалната саморегулация, подпомагане процесите на социално взаимодействие и споделено внимание при затруднения в комуникацията.

Ползите от общи игрови занимания между специалист и дете в контролирана среда са неизразимо големи, а положителните емоции – повече от споделени, коментират специалистите ползите от Сензорната стая.

Facebook

Twitter



Shares