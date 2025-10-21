Откриха реновираното Отделение по нервни болести в МБАЛ-Силистра

Зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ Стилиян Стойчев присъства на официалното откриване на реновираното Отделение по нервни болести в МБАЛ-Силистра.

Модернизацията на отделението е част от програмата на ръководството на болницата за подобряване на материално-техническата база и повишаване качеството на медицинските услуги в региона. Директорът на лечебното заведение – д-р Васил Славов, заяви, че колкото и модерна да стане една болница, тя има нужда от млади лекари и медицински сестри, за да функционира добре. От своя страна зам.-кметът на Община Силистра посочи, че администрацията ще продължи да оказва необходимата подкрепа – не само за финансовата стабилност на лечебното заведение, но и за осигуряването на необходимите медицински кадри. По време на откриването на обновеното отделение бяха връчени и две награди – на д-р Павлин Павлов за „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на неврологията“ и на д-р Иван Иванов, който бе обявен за „Ти си нашето бъдеще“.

