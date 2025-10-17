Откриха почетно консулство на Румъния в Русе. Това е първата подобна структура на държава страна членка на ЕС и НАТО в града

Почетно консулство на Румъния бе открито днес в Русе. То се помещава на ул. Войводова“ 12 – 14 и ще работи всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа. Лентата пред сградата на новата дипломатическа структура бе прерязана днес по обед лично от посланика на северната ни съседка в София Н. Пр. Бръндуша Предеску и новия почетен консул адвокат Виктор Гугушев, който е и председател на Управителния съвет на Българо-румънската търговска камара. Сред гостите бяха областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев. Драганов изрази увереност, че новооткритото почетно консулство ще подпомага развитието на културните, търговските и икономическите връзки между двете държави, като отбеляза, че те бележат сериозен подем след влизането на страната ни в Шенгенското пространство и по суша. Очакванията на Драганов са, че след приемането ни в еврозоната ще има нов пик в тези отношения. „Не бива да забравяме, че приятелството между народите се гради не само от правителства и дипломати, а от обикновените хора – от студентите, които учат заедно; от предприемачите, които развиват съвместни идеи; от туристите, които с любопитство опознават съседната страна. Те подпомагат разбирателството и добросъседството. Нека продължим да укрепваме тази връзка – с уважение, с откритост и с поглед към бъдещето, защото когато България и Румъния вървят заедно, те гарантират в голяма степен стабилност и на Балканите“, категоричен бе областният управител. „България и Румъния вървят редом в стремежа си към развитие, стабилност и благополучие. От деня, в който двете страни станаха пълноправни членове на Европейския съюз, ние споделяме не само граници, но и общи цели и европейски ценности, като демокрация, свобода и солидарност“, допълни Драганов. В знак на уважение и благодарност за партньорството до момента той подари на Гугушев картина на именития русенски художник Огнян Балканджиев.

От своя страна кметът Пенчо Милков определи днешния ден като щастлив за русенци и отбеляза, че откриването на почетното консулство на Румъния в града е огромна крачка, която е историческа. „Нашите народи са братски, нашата история е обща, нашето настояще и бъдеще е общо“, подчерта кметът и заяви, че адвокат Гугушев е прекрасен избор за почетен консул. „Русе е бил консулски град на 13 консули. Вашата дейност възвръща част от нашата гордост“, каза още кметът и отбеляза, че неговият екип е в готовност да започне веднага да работи с екипа на почетното консулство. Той подари на новия почетен консул икона на Св. Георги, тъй като светецът е закрилник на Русе и съседния румънски град Гюргево.

На събитието присъства и посланикът на страната ни в Букурещ Н. Пр. Радко Влайков, който бе категоричен, че новата структура ще бъде в основата на още по-голям икономически и културен подем. Той отбеляза, че това е четвъртото почетно консулство на Румъния в България, като досегашните са били в Силистра, Бургас и Пловдив. По негови думи Русе е сред най-естествените места за откриване на почетно консулство на северната ни съседка и посочи, че през тази година във втория най-голям румънски град Клуж-Напока е било открито почетно консулство на страната ни. Той определи откриването на почетно консулство на Румъния в Русе като важен знак за динамиката в развитието на българо-румънските отношения. Според него Гугушев е енергичен човек, който няма да жали усилия, за да допринася към общите усилия за развитие на двустранните отношения. Първият ни дипломат в румънската столица сподели още, че ролята на Гугушев е от съществено значение за развитието на бизнеса в Русе и региона.

„Фактът, че румънската държава реши да открие поредното почетно консулство тук в България е искрен и недвусмислен знак от страна на Букурещ да засили и укрепи дори повече отношенията между двете държави. Ролята на почетния консул е изключително важна и тя е регламентирана от Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 година. Откриването на почетно консулство тук е знак на доверие от страна на румънската държава към институцията на почетното консулство и лично към адвокат Гугушев“, подчерта посланикът на Румъния в България Н. Пр. Бръндуша Предеску. Тя обеща постоянна подкрепа за новия почетен консул и изрази увереност, че той ще работи в добро сътрудничество с всички власти, институции и граждани на областта. Също така тя спомена, че това е второто почетно консулство на Румъния в страната след откритото в Пловдив, което се създава в рамките на нейния мандат. Н. Пр. Предеску отбеляза още, че е убедена, че развитието на двустранните отношения ще продължи да бъде в силна европейска посока. В тази връзка тя отчете и ключовата роля на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева за развитието на двустранните отношения. „Вие тук в Русе притежавате част от общата Европа посредством „Еврорегион Данубиус“. Тук е средище, където властите, институциите и гражданите от двата бряга на Дунав са най-близо едни до други“, категорична бе посланик Предеску. Тя заяви още, че Българо-румънската търговска камара има ключова роля за развитието на бизнес отношенията. Също така посланик Предеску анонсира, че по случай Деня на румънските въоръжени сили през следващата седмица ще бъдат положени венци от румънска страна на ключови паметници от общата история на двата народа. Сред тях е и този при Гривица.

От своя страна Гугушев посочи, че приема новата си роля на почетен консул изключително отговорно, защото Румъния е втория по значимост външнотърговски партньор на България, а нашата страна е четвърти – пети на Румъния по размер на реализирания стокообмен. Сред приоритетите в дейността му ще бъде и популяризирането на българското образование сред бъдещи румънски студенти, като акцентът ще бъде поставен върху медицината най-вече. Ще се работи и за насърчаване на академичния обмен между двете държави. Друг фокус на дейността му ще бъде насочен към сътрудничеството с бизнеса, развитието на съвместни бизнеси и разрешаването на проблеми на румънски граждани, намиращи се на българска територия.

Окръгът на почетното консулство ще включва освен Русе още областите Велико Търново и Плевен. Сред гостите бяха още народният представител Иван Белчев, почетният консул на Монголия в Русе хонор. проф. д-р Камен Милков, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева и още редица представители на местната и държавната власт.

