Откриха обновеното Средно училище „Димитър Благоев“ в Свищов

С началото на новата учебна година в Свищов официално бе открита реновираната сграда на СУ „Димитър Благоев“. По проект, финансиран от Европейския съюз, на обща стойност 4 294 355,51 лв., бе създадена безопасна и комфортна среда за ученици, учители и обслужващ персонал в образователната институция. Освен обновена сграда, училището се сдоби и с нов ученически автобус, чиито ключ беше връчен лично от кмета на Свищов д-р Генчо Генчев на церемонията по откриване.

Специално за случая в Свищов пристигна народният представител и председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 51-во НС Николай Нанков, с чието съдействие и личната ангажираност много от инвестиционните проекти в община Свищов са реализирани.

На церемонията по откриване на обновеното училище г-н Нанков пожела „На добър час!“ на всички ученици, учители, и родители, и благодари, с признателност за цялостната дейност на ръководството на община Свищов и на кмета Генчо Генчев, за грижата, която полагат да бъде обновена образователната инфраструктура в цялата община. „Едва ли остана учебно заведение на територията на общината, което да не е основно ремонтирано, да не е с подобрена материално-техническа база или в момента да не се ремонтира, какъвто е примерът със СУ „Николай Катранов“, което само след няколко месеца ще има същата съдба като училище „Димитър Благоев“, каза в словото си Николай Нанков. Той каза още: „Аз съм убеден, че пред Свищов предстоят добри дни. И по отношение на икономическото развитие с Индустриалната зона, която изграждате в момента и по отношение на инфраструктурните проекти, които заедно започнахме и съм убеден, че ще довършите.“

В своето приветствено слово по повод първия учебен ден, кметът на Свищов също подчерта, че благодарение на Николай Нанков в Общината се случват изключително много хубави неща. Той приветства новата директорка на училището Ани Кирова и каза, че инвестициите в образованието са инвестиции в бъдещето на децата ни, в сигурността и обучението на младите, и подрастващи хора на нашата страна. Той бе категоричен, че именно учениците и учителите изпълват със съдържание всяко училище.

След официалната част на събитието Николай Нанков бе поканен да посети част от обновените класни стаи, коридори и нова спортна зала, които са обзаведени по най-съвременни изисквания, осигуряващи модерна, безопасна и здравословна образователната среда. По време на обиколката той имаше възможност да разговаря и с ръководителя на проекта – зам.-кмета д-р Анелия Димитрова, която приветства за чудесния резултат и изпълнените дейности.

