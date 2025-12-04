Откриха нови специализирани кабинети в детските градини в Разлог, Баня и Бачево
Днес официално бяха открити нови психологични, логопедични и ресурсни кабинети в няколко детски градини на територията на общината.
Новите пространства са създадени, за да осигурят спокойна, модерна и подкрепяща среда, в която децата да се чувстват уверени и вдъхновени да учат и да се развиват.
Специализиран екип от психолог, логопед, двама ресурсни учители, координатор и помощник на учителя ще подкрепя образователния процес и индивидуалните нужди на децата със СОП. Тяхната професионална грижа е ключова за създаването на спокойна и развиваща атмосфера и за това всяко дете да получи внимание и подход, съобразен с неговите потребности.
Новите специализирани кабинети са в следните детски градини:
• ДГ „Д-р Елиза Астинова“ – Ресурсен кабинет, Психологичен кабинет, Логопедичен кабинет
• ДГ „Незабравка“ – Ресурсен кабинет, Логопедичен кабинет
• ДГ „Детелина“ – Комбиниран кабинет (ресурсен, логопедичен, психологичен)
• ДГ „Здравец“ – Комбиниран кабинет (ресурсен, логопедичен, психологичен)
с. Баня
• ДГ „Снежанка“ – Ресурсен кабинет, Логопедичен кабинет
с. Бачево
• ДГ „Минзухар“ – Комбиниран кабинет (ресурсен, логопедичен, психологичен)
Двата ресурсни кабинета в с. Баня и в ДГ „Незабравка“ са реализирани със средства, осигурени от фондация „Ан-Бо“ и „Ротари клуб Банско–Разлог“, а кабинетът в ДГ „Д-р Елиза Астинова“ е създаден по проект „Силен старт“, по който ДГ „Радост“ работи вече втора година. Благодарение на тяхната подкрепа тези пространства днес са реалност и вече помагат на децата да растат уверени и спокойни.
Новите кабинети и специализираният екип са важна стъпка към създаването на още по-добри условия за развитие, подкрепа и равни възможности за всяко дете.