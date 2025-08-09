събота, август 9, 2025
Последни:
Региона

Откриха ловният сезон за пернат дивеч в Русенско

Редактор

Със събор на ловните дружини в Русенско бе открит сезона за отстрел на прелетен дивеч. Подобна толкова мащабна инициатива, свързана с лова на пернат дивеч, се провежда за първи път от 35 години насам, като тя се организира от Сдружение ловно-рибарско дружество „Филип Тотю“ с председател Десислав Маринов. Сред гостите на събитието, което се проведе днес по поречието на река Русенски Лом бе и областният управител Драгомир Драганов. Той пожела на ловците в региона слука, щастие и късмет, като ги призова да бъдат отговорни към природата. 

На практика от днес е позволен ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас иобикновена бекасина. По думите на Маринов, който ръководи сдружението от месец май тази година, сезонът се открива по-рано от обичайното, но това според него се дължи най-вече на бързо променящия се климат. „Най-голяма в момента в региона е популацията на гривяк. Други години е имало повече пъдпъдъци, но тази година те са по-малко, заради сушата“, обясни Маринов. 

Началото на събора бе дадено от Танцова формация „Русчук“ с художествен ръководител Богдан Донев. Те изпълниха три танца – „Северняшки“, „Хумористичен“ и „Шопски“, а след това както повелява традицията всички се хванаха на празнично хоро. Всички присъстващи можеха да опитат вкусни гозби, приготвени по автентични рецепти. В Сдружение „Филип Тотю“ членуват близо 1500 ловци от 38 дружини на територията на общините Русе, Иваново, Ветово и Сливо поле. Интересен факт е, че първият председател на сдружение „Филип Тотю“ е бил самият воевода, като русенската организация е сред основоположниците на националното дружество.

На събитието присъстваха още кметовете на Иваново и Ветово съответно Георги Миланов и д-р Мехмед Мехмед, председателят на Русенската стопанска камара проф. д-р Красимир Ениманев, както и председателят на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва о.з. подполковник Веселин Додев,а също и редица други представители на държавната и местната власт. 

С цел недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите призовават родните ловци стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, както и противопожарните правила за опазване и защита на горските територии. Особено внимание се обръща за точно изпълнение на установените норми за ограничаване разпространението на африканска чума по свинете по време на ловните излети, в т.ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине, както и да се осъществява надзор на заболяването Инфлуенца по птиците чрез редовно наблюдение за наличие на мъртви птици.

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Шумен ще даде брифинг за първия етап от проекта за подобряване чистотата на въздуха

Редактор

Трима души бяха леко обгазени от пожарите в Русенско

Редактор

Деветчленна група от Шалон ан Шампан е на посещение в Разград от днес

Редактор

Pin It on Pinterest