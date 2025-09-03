Откриха изложба на рисунки голям формат от XI-тия Международен пленер „Диалог“

Изложба на рисунки голям формат от проведения XI-ти Международен пленер рисунка голям формат „Диалог“ с участие на художници от България, Литва и Република Северна Македония, бе открита снощи в галерия „Резонанс“.

Организатор е Училищното настоятелство на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, а в пленера тази година се включиха: проф. Живиле Ясутите, проф. д-р Стефан Алтънков, проф. д.н. Лаура Димитрова, София Лазарова, Деян Иванов, Димитър Чонов, Васил Маргаритов, Димитър Иванов и Георги Карантилски.

Изложбата откри Николай Томов – директор на НГСЕИ – Пловдив, който поздрави авторите за участието им пленера и настоящата изложба, която отново дава възможност да станем съпричастни на творческите постижения на художниците-преподаватели, а Пловдив отново е център за популяризиране на изкуството в България и Европа.

Рисунката голям формат – 100/70 см на свободна тема дава творческа свобода и е предизвикателство за използване на различни техники при реализиране на художествените идеи. В дните на пленерите художници с различна чувствителност работят и живеят в съвместна творческа общност и имат възможност за непрекъсната обмяна на идеи, културни разбирания, житейски и професионален опит, свързани от предизвикателството да работят върху хартия.

Първият пленер е организиран през 2016 г. по инициатива на НГСЕИ – Пловдив и в него участват художници-преподаватели от училища по изкуствата от България и Европа.

Целта на проекта е създаването на творчески продукти от представители на различни култури и творчески школи, обмяна на идеи и споделяне на практически опит в сферата на образованието в областта на изкуствата, търсене на нови подходи в преподаването на художествените дисциплини.

Проектът се реализира с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

