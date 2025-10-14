Откриха болничната вертолетна площадка на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

На 14 октомври – Духовния празник на Габрово – МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ официално откри своята нова болнична вертолетна площадка, изградена по проект за модернизация на спешната помощ.

Съоръжението е част от националната стратегия за осигуряване на висококачествена спешна помощ в рамките на т.нар. „златен час“ – критичният период, в който навременната реакция може да спаси живот.

Официални гости на събитието бяха министърът на здравеопазването Силви Кирилов, представители на Българската православна църква, народни представители от 7 МИР, областният управител инж. Мария Башева-Венкова, заместник-кметовете арх. Николай Меразчиев и инж. Деян Дончев, заместник – председателят на Общински съвет Габрово Николай Григоров, ръководители на териториални структури на Министерството на здравеопазването, лекари и медицински екипи.

Водосвет за здраве и закрила даде начало на церемонията, отслужен от габровски свещеници, които благословиха новото съоръжение, медицинските екипи и всички, които ще се възползват от тази въздушна възможност за живот.

По време на церемонията официалните лица отправиха своите обръщенияв които казаха:

Д-р Минко Михов, директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“:

„Наличието на такъв тип съоръжение дава изключително голяма сигурност – както на екипите, които управляват хеликоптерите, така и на колегите, които преценяват индикациите за транспорт. Спешността заема близо 50% от работата ни. Над 20 000 пациенти годишно преминават през спешното отделение, което също беше модернизирано. Сега можем изцяло да се грижим за спешните състояния.“

Той допълни, че процесът по лицензиране и въвеждане в експлоатация е бил дълъг и сложен, но резултатът е инвестиция, която ще служи дълги години.

Областният управител Мария Башева-Венкова отбеляза:

„На празника на Габрово градът получава подарък, който означава вяра и надежда. Това не е просто строително съоръжение – това е възможност за живот. Благодаря на всички, които вложиха труд и сърце – от проектантите и строителите до медиците, защото без тях площадката би била просто обект.“

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов подчерта:

„Това съоръжение създава възможности за мобилност, бърза реакция и ефективност. Навременно оказаната помощ намалява както преждевременната смъртност, така и инвалидизацията. Пожелавам успешна дейност и винаги четен брой излитания и кацания.“

Площадката е изградена от „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД,а финансирането е осигурено изцяло от Министерството на здравеопазването. Съоръжението е част от по-мащабен проект за модернизация на спешната помощ, който включва и обновеното спешно отделение на болницата.

