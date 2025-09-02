Отборът на силистренските учители зае първо място в XXI Национална учителска спартакиада по шахмат с международно участие в Албена, която се проведе в периода 26-31 август.

Общо девет отбора премериха сили на шахматната дъска тази година, като силистренците успяха да съберат най-много точки.

Те триумфираха с купата и златните медали, като по този начин затвърдиха авторитета на региона и доказаха, че Силистра има силни традиции и в интелектуалните спортове.

Михаил Кирязов, областен координатор на Синдиката на българските учители за област Силистра, припомни, че това не е първи успех за отбора, въпреки силната конкуренция в шахмата.

В отбора тази година бяха учителите Тодор Тодоров (Обединено общежитие „Младост“), Пламен Йорданов (ОУ „Георги Сава Раковски“ – Ситово) и Виктор Константинов (Детска градина „Роза“). И тримата признаха, че конкуренцията им тази година е била много силна, но изразиха задоволство, че са постигнали толкова добър резултат.

Целта на спартакиадата е да насърчи спорта и здравословния начин на живот сред учителите, като съчетава професионалния им път в образованието с техните спортни страсти.

Кметът на Община Силистра Александър Сабанов поздрави учителите за показания спортен дух и интелект.

